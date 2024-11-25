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25 ноября, 10:45

Покалечившим 5 пешеходов «‎гонщиком» на BMW из Челябинска оказался кондитер-бизнесмен

За рулём BMW, который влетел в толпу в Челябинске, был местный бизнесмен Корягин

Пьяным водителем черного BMW X-6, сбившем толпу людей на перекрёстке в Челябинске, оказался местный бизнесмен. Как стало известно SHOT, у 47-летнего Алексея Корягина — своя кондитерская, которой он управляет через ИП.

Алексей Корягин. Фото © SHOT

Алексей Корягин. Фото © SHOT

Таран произошёл на перекрёстке Братьев Кашириных и Чичерина. Неадеквата на BMW после наезда на пешеходов смогли задержать другие водители. Они погнались за нарушителем, выволокли из салона и передали полиции. Рядом с мужчиной была жена, которая пыталась его отбить. В результате наезда пострадали пять человек, среди них — мама с ребёнком.

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SHOT

Андрей Бражников
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