Покалечившим 5 пешеходов «‎гонщиком» на BMW из Челябинска оказался кондитер-бизнесмен

Пьяным водителем черного BMW X-6, сбившем толпу людей на перекрёстке в Челябинске, оказался местный бизнесмен. Как стало известно SHOT , у 47-летнего Алексея Корягина — своя кондитерская, которой он управляет через ИП.

Таран произошёл на перекрёстке Братьев Кашириных и Чичерина. Неадеквата на BMW после наезда на пешеходов смогли задержать другие водители. Они погнались за нарушителем, выволокли из салона и передали полиции. Рядом с мужчиной была жена, которая пыталась его отбить. В результате наезда пострадали пять человек, среди них — мама с ребёнком.