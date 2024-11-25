Пожар в кондиционерной комнате произошёл в московском ЖК «Зиларт»

В Москве произошёл пожар в жилом комплексе «Зиларт». На месте происшествия на данным момент работают семь пожарных машин, сообщает Telegram «Полуостров ЗИЛ».

На место пожара в ЖК приехали семь пожарных машин, бригады тушат огонь. Видео © Telegram / Полуостров ЗИЛ: новости

Пожар произошло в 16 Лоте. Там загорелся кондиционер. Огонь с быстрой скоростью успел перекинуться на кондиционерные блоки этажами выше. На объекте потихоньку завершают тушение огня. Информации о пострадавших пока нет.