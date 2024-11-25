Пожар в кондиционерной комнате произошёл в московском ЖК «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». Обложка © Telegram / Полуостров ЗИЛ: новости
В Москве произошёл пожар в жилом комплексе «Зиларт». На месте происшествия на данным момент работают семь пожарных машин, сообщает Telegram «Полуостров ЗИЛ».
На место пожара в ЖК приехали семь пожарных машин, бригады тушат огонь. Видео © Telegram / Полуостров ЗИЛ: новости
Пожар произошло в 16 Лоте. Там загорелся кондиционер. Огонь с быстрой скоростью успел перекинуться на кондиционерные блоки этажами выше. На объекте потихоньку завершают тушение огня. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в посёлке Брусянский Узловского района Тульской области произошёл пожар на втором этаже одного из зданий. Специалисты МЧС России успешно ликвидировали возгорание. Ведомство поделилось захватывающими видеокадрами процесса тушения пожара, снятыми от первого лица.