МЧС опубликовало захватывающее видео тушения пожара под Тулой от первого лица

14 ноября в Тульской области в посёлке Брусянский Узловского района произошёл пожар на втором этаже здания. Возгорание ликвидировали специалисты МЧС России. Ведомство опубликовало захватывающие кадры тушения этого пожара от первого лица.

Кадры тушения от первого лица. Видео © МЧС России

Для ликвидации возгорания было задействовано 38 спасателей и 11 единиц техники. Слаженная работа пожарных позволила успешно справиться с огнём на площади 500 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

«Там, где случилась беда и нужна помощь людям, нашему страху места быть не должно», — пишут в МЧС.