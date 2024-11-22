В честь грядущего Дня матери МЧС записало трогательный ролик о своих сотрудницах
В преддверии Дня матери, который в РФ ежегодно празднуется 24 ноября, сотрудницы МЧС России запустили трогательный челлендж. Сотрудницы ведомства показали себя во время работы и в домашней обстановке, где их окружает любящая семья.
Сотрудницы МЧС из разных регионов РФ показали в преддверьи Дня матери свои семьи. Видео © Telegram / МЧС России
Многие представительницы прекрасного пола прекрасно совмещают тяжёлую работу с ролью любящей матери, которая даже после сложного дня готова помочь с домашним заданием и налаживанием уюта в доме. Всего в записи видеоролика приняли участие сотрудницы из 22 регионов России.
А если вы всё ещё не знаете, что сказать главному человеку в своей жизни в День матери, Life.ru подготовил для вас подборку самых тёплых поздравлений. Как мило поздравить маму в этот праздник и оставить приятное впечатление — читайте в нашем материале.
Telegram / МЧС России