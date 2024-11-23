10 из 15: На свободу вышли почти все осуждённые по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший совладелец и гендиректор кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский стал 10 из 15 освобождённых по уголовному делу о смертельном пожаре в торговом центре. Ранее из-под стражи по разным причинам были освобождены девять человек. Life.ru напоминает о соучастниках трагедии в Кемерове.