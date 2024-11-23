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23 ноября, 01:49

10 из 15: На свободу вышли почти все осуждённые по делу о пожаре в «Зимней вишне»

На свободу вышли 10 из 15 осуждённых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Обложка © ТАСС / Айкин Данил

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Обложка © ТАСС / Айкин Данил

Бывший совладелец и гендиректор кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский стал 10 из 15 освобождённых по уголовному делу о смертельном пожаре в торговом центре. Ранее из-под стражи по разным причинам были освобождены девять человек. Life.ru напоминает о соучастниках трагедии в Кемерове.

Первым осужденным по делу о «Зимней вишне» стал начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин. Пожарного приговорили к пяти годам тюрьмы. Его, а также Игоря Полозиненко и Александра Никитина обвиняли в халатности. В 2019 году все трое вышли на свободу. Гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок освободили от наказания из-за болезни в 2023 году. Пожарный Андрей Бурсин вышел после отбывания полного срока в декабре 2023 года. Об освобождении бывшего главого инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева писали весной этого года. Некоторые утверждают, что в тюрьме он в итоге так и не сидел.

Также на свободе оказались охранник Сергей Антюшин, экс-сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей и бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов. Накануне стало известно об освобождении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, который после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. Недавно на свободу попросилась и бывшая глава кузбасского Госстройнадзора Танзиля Комкова.

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Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, включая 37 детей, которые оказались запертыми в кинозале.

Оксана Попова
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