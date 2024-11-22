Осуждённая по делу «Зимней вишни» Комкова просит об освобождении из-за болезни

Осуждённая по делу смертельного пожара в «Зимней вишне» бывшая глава кузбасского Госстройнадзора Танзиля Комкова просит об освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. В конце 2021 года экс-чиновницу приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в 80 миллионов рублей за злоупотребление полномочиями и за отмывание денег.