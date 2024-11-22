Осуждённая по делу «Зимней вишни» Комкова просит об освобождении из-за болезни
Танзиля Комкова в зале суда. Обложка © ТАСС / Мария Пименова
Осуждённая по делу смертельного пожара в «Зимней вишне» бывшая глава кузбасского Госстройнадзора Танзиля Комкова просит об освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. В конце 2021 года экс-чиновницу приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в 80 миллионов рублей за злоупотребление полномочиями и за отмывание денег.
Каким именно заболеванием страдает арестантка, не указывается. Она отбывает наказание в ИК-9 в Новосибирской области. Суд принял ходатайство к производству, сама Комкова находится на дополнительном медицинском освидетельствовании. Заседание назначено на 26 декабря.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился парк Ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего. Суд приговорил фигурантов, в том числе Танзилю Комкову, к серьёзным срокам — от 7 до 18 лет лишения свободы.