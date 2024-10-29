Суд принял иски родных погибших в «Зимней вишне» о компенсации морального вреда

Дорогомиловский районный суд Москвы принял иски родных погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в 2018 году о компенсации морального вреда. Ответчиками выступают МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — владелец здания ТЦ. Информация об этом следует из картотеки инстанции.