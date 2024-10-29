Суд принял иски родных погибших в «Зимней вишне» о компенсации морального вреда
Жители Кемерова возлагают цветы в мемориальном сквере на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Дорогомиловский районный суд Москвы принял иски родных погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в 2018 году о компенсации морального вреда. Ответчиками выступают МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — владелец здания ТЦ. Информация об этом следует из картотеки инстанции.
По 13 искам назначены беседы, по некоторым — рассмотрения по существу.
Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали полиции. Вишневский получил восемь лет колонии и должен выплатить штраф в 70 миллионов рублей. Установлено, что он дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания с нарушениями после реконструкции.