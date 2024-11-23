Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский досрочно вышел на свободу
Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский. Обложка © ТАСС / Михаил Киселёв
Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Вадим Трифонов, уточнив, что решение Томского областного суда о непринятии жалобы прокуратуры вступило в силу.
«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районным судом Томска. Вишневский освобождён от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — заявил адвокат.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, включая 37 детей, которые оказались запертыми в кинозале. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В октябре 2022 года Вишневский был осуждён на восемь лет лишения свободы.