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23 ноября, 01:34

Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский досрочно вышел на свободу

Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский. Обложка © ТАСС / Михаил Киселёв

Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский. Обложка © ТАСС / Михаил Киселёв

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Вадим Трифонов, уточнив, что решение Томского областного суда о непринятии жалобы прокуратуры вступило в силу.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районным судом Томска. Вишневский освобождён от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — заявил адвокат.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, включая 37 детей, которые оказались запертыми в кинозале. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В октябре 2022 года Вишневский был осуждён на восемь лет лишения свободы.

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