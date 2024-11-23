Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский досрочно вышел на свободу

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Вадим Трифонов, уточнив, что решение Томского областного суда о непринятии жалобы прокуратуры вступило в силу.