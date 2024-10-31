Потерявшая дочерей в «Зимней вишне» Ольга Задоенко стала мамой в четвёртый раз

Визажист Ольга Задоенко, две дочки которой погибли в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в четвёртый раз стала мамой. Об этом женщина сообщила сама и призналась, что вновь испытала бесценное чувство материнства.

«В четвёртый раз испытать это чувство, когда малыша отдают тебе в руки и вы ищете взглядом друг друга — бесценно», — написала Задоенко в телеграм-канале.

Она опубликовала фотографию прямо из роддома, на ней рядом с Ольгой стоит её новый супруг и нежно обнимает свою возлюбленную и новорождённого. Семья не стала раскрывать пол малыша и имя.