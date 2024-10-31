Потерявшая дочерей в «Зимней вишне» Ольга Задоенко стала мамой в четвёртый раз
Ольга Задоенко с мужем и ребёнком. Обложка © Telegram / Vanilla Beauty by Olga_Zadoenko
Визажист Ольга Задоенко, две дочки которой погибли в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в четвёртый раз стала мамой. Об этом женщина сообщила сама и призналась, что вновь испытала бесценное чувство материнства.
«В четвёртый раз испытать это чувство, когда малыша отдают тебе в руки и вы ищете взглядом друг друга — бесценно», — написала Задоенко в телеграм-канале.
Она опубликовала фотографию прямо из роддома, на ней рядом с Ольгой стоит её новый супруг и нежно обнимает свою возлюбленную и новорождённого. Семья не стала раскрывать пол малыша и имя.
Напомним, 25 марта 2018 года Ольга Задоенко потеряла сразу двух дочек — 5-летнюю Василису и 8-летнюю Веронику. Женщина была в разводе, поэтому выходные девочки проводили с папой, который повёл их в кемеровский кинотеатр в ТРЦ «Зимняя вишня». Тогда же в зале начался пожар. Бывшего мужа Ольги спасли, а дети погибли. После трагедии женщина не смогла оставаться в ненавистном Кемерове и переехала в Москву. В столице она встретила мужчину, вышла замуж и родила от него дочку. Ольга работает визажистом и ведёт свой блог. Всего в пожаре в «Зимней вишне» погибло 60 человек, 37 из них — дети.