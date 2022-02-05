Четыре года неутихающей боли: Что стало с родителями детей, которые погибли при пожаре в "Зимней вишне" Трагедия произошла в 2018-м, разделив жизнь сотен людей на до и после. Погибло 60 человек, 37 из них — дети. Следствие установило, что причиной трагедии стали взятки, экономия и непрофессионализм. 4 февраля, 21:40 Семьи на фоне пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Данил Айкин, Instagram /_zakharovajane_ , olga_zadoenko

Если бы четыре года назад можно было бы предотвратить страшный пожар в "Зимней вишне", то дети обязательно были бы сейчас дома. Вместе с семьёй они устроились бы за столом, и как только речь зайдёт про географию в школе, маленький мальчик наизусть перечислит все виды вулканов. А вот у 11-летней Лизы отлично получается играть на фортепиано, так что без концерта не обойтись. Другая девочка скоро поедет на отдых вместе с семьёй, который она выиграла благодаря своей научной работе, — и это в 12 лет!

К сожалению, реальность не терпит сослагательного наклонения, и сотни людей пытаются свыкнуться с ноющей болью в сердце после того, как им сообщили о смерти их детей. Те, которые утром на прощание говорили: "Мамочка, я тебя люблю", остались запертыми в торговом центре, задыхаясь от угарного газа. В темноте, одни, и даже не осознавая, что происходит. Почему не открывают двери? Почему даже взрослые кричат от страха? Почему именно они?

Ольга Задоенко лишилась обеих дочек

25 марта 2018 года Ольга потеряла сразу двух дочек — 5-летнюю Василису и 8-летнюю Веронику. На тот момент Ольга уже была в разводе, поэтому выходные девочки хотели провести вместе с папой. Было принято коллективное решение пойти в кино, взять сладкий попкорн, газировку... Уже через несколько часов пожарные вытащат бывшего мужа Ольги из заполненного дымом зала, но за остальными не вернутся — опасаясь обрушения потолков.

Ольга Задоенко с погибшими дочками и после родов. Фото © instagram.com/olga_zadoenko / instagram.com/olga_zadoenko

Мама двоих погибших девочек, как и все другие родители, долго не могла прийти в себя. В один день её жизнь потеряла смысл, а родное Кемерово стало ненавистным местом. Поэтому женщина приняла решение переехать в Москву и начать всё заново. Здесь она встретила второго мужа, стала развивать блог в "Инстаграме" и работать визажистом. Теперь 37-летняя Ольга много путешествует, делится своими любимыми книгами и даже создала собственный онлайн-курс по макияжу. Но самой главной новостью стало рождение её третьей дочки. "10.01.2022, 22:51. Наша малышка с нами", — кратко написала она в соцсетях.

Игорь Востриков потерял в пожаре всю семью

О пожаре Игорь узнал после звонка испуганной жены, которая вместе с тремя детьми и его сестрой пошла прогуляться по торговому центру. Она рассказала мужу, что их заперли в кинотеатре, и просила как можно быстрей помочь им. Но, к сожалению, Игорь в тот день был в другом городе и единственное, что ему оставалось, — это слушать по телефону, как семья умирает. Последнее, что прошептала жена: "Игорюшка, я тебя люблю".

Игорь Востриков с погибшей женой и сейчас. Фото © instagram.com/igorlovepapafan / instagram.com/igorlovepapafan

После трагедии мужчина начал бороться за справедливость, чтобы каждый виновный оказался за решёткой. Из-за такой активности многие сочли, что Востриков пытается пиариться на произошедшем, масло в огонь добавили восемь миллионов компенсации за каждого погибшего. Игорь решил потратить эти деньги на путешествия, выкладывая красочные фотографии в социальные сети. В Америке он также прошёл курсы по торговле, а после открыл несколько магазинов в родном Кемерове. Однако всё это время он продолжает следить за расследованием, ведёт собственное, чему посвятил канал на "Ютубе", его главная цель и крестовый поход — наказать всех виновных в случившемся.

Марина и Эдуард Ковалевские похоронили двоих детей

Через несколько дней Егору должно было исполниться 10 лет — первая круглая дата. Мальчик уже позвал одноклассников и заказал у мамы любимый торт, а его 5-летняя сестра Света подготовила своё самое красивое платье... Но сначала дети собрались большой компанией вместе с маминой подругой и её дочкой в кино. В это время Эдуард Ковалевский ждал их в ТЦ, чтобы отвезти обратно домой. Когда начался пожар, он сразу же позвонил жене и пытался помочь пожарным, показав короткий путь к кинотеатру. Но его никто не послушал, и родителям оставалось лишь в слезах наблюдать за происходящим. Позже станет известно, что их сын закрыл собой сестру и подружку, но это не спасло их.

Марина и Эдуард Ковалевские рассматривают УЗИ-снимок своих будущих детей. Кадр из видео © Instagram / malysheva.live

Жизнь Эдуарда и Марины разделилась на до и после. Они переехали за город, взяв с собой только кошку и аквариум. Квартира тем временем пустует — здесь всё осталось на своих местах, как в тот день, когда дети в последний раз ушли из дома: зубные щётки, разноцветные резинки для волос, исписанные тетради. Сюда супруги хотели вернуться, когда у них снова появятся дети. Но пришлось пройти шесть неудачных процедур ЭКО, прежде чем врачи сказали 47-летней Марине: "Вы беременны". Двойня, мальчик и девочка, появилась на свет в сентябре 2021 года. Семья не стала возвращаться в квартиру, боясь болезненных воспоминаний.

Евгения Захарова потеряла 5-летнюю дочь и мужа

Евгения даже не подозревала, что её муж и дочь Вика отправились в то воскресенье в "Зимнюю вишню". Родственники собирались в игровую комнату в другом торговом центре, но сердце Евгении словно чувствовало надвигающуюся беду, поэтому она сразу начала их поиски, как только появились новости о пожаре. К несчастью, машину супруга нашли на стоянке, когда здание уже практически сгорело.

Евгения Захарова вместе с мужем и дочкой. Фото © instagram.com/_zakharovajane_ / instagram.com/_zakharovajane_

Невозможно представить, как люди справляются с таким горем, но Евгении отчасти это удалось. Она раздала все детские вещи родственникам, закончила кемеровский медколледж, как обещала погибшему мужу, и переехала в другой город. Здесь девушка стала словно другим человеком. Сейчас она начинающий татуировщик, у неё красивый избранник, чьё тело почти полностью изрисовано, но самое главное — Евгения снова стала мамой. В январе 2021 года у неё родилась очаровательная дочка по имени Мия. Но не бывает ни дня, чтобы Евгения не плакала о погибшей Вике: "Когда я думаю о смерти, всё обесценивается, всё становится неважно, все эти людские проблемы… Я не перестану благодарить Бога, что ты моя дочь! Мы с Миюшей тебя очень сильно любим! Боже, как же больно".

Елена Тесленко попрощалась с дочкой и бывшим мужем

Елена приехала к "Зимней вишне", чтобы забрать бывшего супруга и 9-летнюю дочь Арину после кино. Но прямо на её глазах огонь распространялся по торговому центру, и ей оставалось лишь наблюдать. В следующий раз своих родственников она увидит лишь на опознании. Руки мужчины были сбиты в кровь — он до последнего пытался открыть дверь. Свою дочь Елена узнает лишь по детским туфелькам, которые застёгивала ей перед выходом.

Елена Тесленко и её погибшая младшая дочка. Фото © vk.com/elenateslenko / vk.com/elenateslenko

Первое время после потери близких Елена жила в аду из панических атак и постоянных истерик. Только благодаря психологу ей удалось выйти из этого состояния, но до конца восстановиться ей так и не удалось. По её словам, чем больше времени проходит, тем сильнее становится боль. Елена даже уезжала из Кемерова, думая, что смена обстановки поможет ей, но этого не произошло.

У женщины осталась старшая дочь Даша, которая закрылась после трагедии и старается о ней не говорить. В итоге сейчас Елена перестала вести социальные сети, где её фотоальбом сплошь состоит из снимков младшей дочки. Последнее, что у неё было написано на странице: "Моя маленькая любимая доченька, ты навсегда в моём сердце".

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