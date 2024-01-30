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Получившего 8 лет хозяина "Зимней вишни" застали за игрой в футбол на свободе, ФСИН всё объяснила

Экс-гендиректор "Зимней вишни" Вишневский переведён на принудительные работы

30 января, 13:23
Вячеслав Вишневский. Обложка © ТАСС / Максим Киселёв

Вячеслав Вишневский. Обложка © ТАСС / Максим Киселёв

Бывший совладелец и гендиректор кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский переведён на принудительные работы. Его выпустили из томской ИК-4, где он отбывал 8-летний тюремный срок по делу о пожаре в торговом центре. Об этом рассказали журналистам в Управлении ФСИН по области после появления в соцсетях сообщений о том, что Вишневского видели во время игры в футбол на стадионе "Мотор" в Томске.

"По решению суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена гражданину [Вишневскому] более мягким видом наказания в виде принудительных работ", — отмечается в заявлении.

Как уточнили в УФСИН, Вишневский будет находиться в специальном исправительном центре и теперь получит право участвовать в спортивно-массовых мероприятиях. Адвокат Вадим Трифонов не смог подтвердить ТАСС информацию о принудительных работах, но подчеркнул, что его подзащитный полностью выплатил штраф в размере 70 миллионов рублей по судебному решению.

Гендиректора "Зимней вишни" освободили от наказания
Гендиректора "Зимней вишни" освободили от наказания

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года, жертвами стали 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после трагедии скрылся за рубежом. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранителям. Вишневский получил восемь лет тюрьмы и должен выплатить штраф в 70 миллионов рублей. Его вина была полностью доказана. Обвиняемый дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня" с нарушениями после реконструкции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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