Получившего 8 лет хозяина "Зимней вишни" застали за игрой в футбол на свободе, ФСИН всё объяснила

Бывший совладелец и гендиректор кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский переведён на принудительные работы. Его выпустили из томской ИК-4, где он отбывал 8-летний тюремный срок по делу о пожаре в торговом центре. Об этом рассказали журналистам в Управлении ФСИН по области после появления в соцсетях сообщений о том, что Вишневского видели во время игры в футбол на стадионе "Мотор" в Томске.