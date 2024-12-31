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31 декабря, 06:11

В Киеве сработала воздушная тревога и охватила всю Украину, в столице взрывы

Харьков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk

Харьков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а затем охватила всю Украину. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве сирены зазвучали в 07:17 (08:17 мск), в области сигналы работали с 05:41 (06:41 мск). Позже воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, а потом распространилась на территорию всей Украины.

О взрывах в Киеве уже сообщают местные паблики в соцсетях. В ночь на 31 декабря мэр украинской столицы писал, что в городе работает ПВО. Тогда несколько взрывов прогремело на территории Киева.

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Андрей Бражников
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