В Киеве сработала воздушная тревога и охватила всю Украину, в столице взрывы
Харьков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а затем охватила всю Украину. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве сирены зазвучали в 07:17 (08:17 мск), в области сигналы работали с 05:41 (06:41 мск). Позже воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, а потом распространилась на территорию всей Украины.
О взрывах в Киеве уже сообщают местные паблики в соцсетях. В ночь на 31 декабря мэр украинской столицы писал, что в городе работает ПВО. Тогда несколько взрывов прогремело на территории Киева.