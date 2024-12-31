В Киеве сработала воздушная тревога и охватила всю Украину, в столице взрывы

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а затем охватила всю Украину. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве сирены зазвучали в 07:17 (08:17 мск), в области сигналы работали с 05:41 (06:41 мск). Позже воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, а потом распространилась на территорию всей Украины.