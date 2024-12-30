Захарова жёстко осудила атаку ВСУ на Алёшкинскую больницу в Херсонской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Алёшкинскую больницу в Херсонской области циничным и кровавым преступлением киевского режима. В министерстве также отметили, что все организаторы и исполнители «понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом».

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — говорится в сообщении МИД РФ.

По словам Захаровой, обстрелы населённых пунктов и убийства мирных граждан, журналистов и врачей указывают на агонию режима Зеленского, который погряз в терроризме. В МИД также призвали представителей иностранных государств и международные структуры осудить данный теракт и публично дистанцироваться от Киева.