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Регион
30 декабря, 17:34

Захарова жёстко осудила атаку ВСУ на Алёшкинскую больницу в Херсонской области

Захарова назвала атаку БПЛА ВСУ на больницу в Алёшках кровавым преступлением

Последствия удара дрона ВСУ по больнице в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия удара дрона ВСУ по больнице в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Алёшкинскую больницу в Херсонской области циничным и кровавым преступлением киевского режима. В министерстве также отметили, что все организаторы и исполнители «понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом».

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность»,говорится в сообщении МИД РФ.

По словам Захаровой, обстрелы населённых пунктов и убийства мирных граждан, журналистов и врачей указывают на агонию режима Зеленского, который погряз в терроризме. В МИД также призвали представителей иностранных государств и международные структуры осудить данный теракт и публично дистанцироваться от Киева.

Постройки локомотивного депо повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА
Постройки локомотивного депо повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА

Напомним, что сегодня, 30 декабря, украинская армия атаковала больницу в Херсонской области с помощью БПЛА. В результате удара серьёзное осколочное ранения получил главный врач медицинского учреждения Владимир Харлан, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб. По словам главы региона Владимира Сальдо, это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества.

Наталья Афонина
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