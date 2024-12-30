ВСУ атаковали при помощи беспилотника Алёшкинскую больницу в Херсонской области. По информации главы региона Владимира Сальдо, главный врач медицинского учреждения ранен, его заместитель погиб.

«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской Центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — сообщил Сальдо.

В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов — уроженец Алёшек. Всю свою жизнь он прожил в городе и посвятил себя спасению жизней людей. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил серьёзные осколочные ранения. Это уже второе покушение на него.

По словам Сальдо, это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Он выразил искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича.

«Об этом сволочизме украинские паблики вряд ли напишут. Свои кровавые действия они замалчивают, а их хозяева делают вид, что этого не происходит, и плетут басни про какие-то мирные переговоры», — резюмировал чиновник.