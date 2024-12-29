Четверо мужчин и женщина пострадали в ДНР в результате атак ВСУ за сутки

Лишь за 29 декабря пятеро жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате атак Вооружённых сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

В Никитовском районе Горловки в результате обстрела из ствольной артиллерии ранения средней тяжести получили двое мужчин. В Центрально-Городском районе города при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников пострадали ещё двое — женщина и мужчина. Схожий случай зафиксирован в посёлке Красное Красноармейского округа, где под удар попал один местный житель.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — доложил Пушилин.