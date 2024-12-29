«Плацдарм для наступления»: Военкор Коц объяснил важность освобождения Новотроицкого в ДНР
Военкор Коц: Освобождение Новотроицкого открыло путь к наступлению на Покровск
Освобождение российскими войсками села Новотроицкое в ДНР открывает возможности для наступления сразу по двум направлениям. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его словам, Новотроицкое находится на берегу реки Соленая, вдоль которой формируется плацдарм для наступления на город Покровск (Красноармейск). Более того, отсюда есть возможность попробовать продвинуться на северо-запад и попытаться перерезать одну из двух трасс, ведущих в Днепропетровскую область.
«Очевидно, Покровск в лоб штурмовать не будут. Зачем, если работает тактика, опробованная в Авдеевке, Красногоровке, Селидово, Угледаре? Взять город в клещи, отрезать его от снабжения — и враг, рано или поздно, уйдёт сам», — отметил журналист в телеграм-канале.
Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении села Новотроицкое в ДНР. Кроме того, российские войска штурмом захватили административные здания ТЭС в Курахово. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боевых действий между ВС РФ и подразделениями ВСУ в окрестностях Кураховской ТЭС.
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