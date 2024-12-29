«Плацдарм для наступления»: Военкор Коц объяснил важность освобождения Новотроицкого в ДНР

Освобождение российскими войсками села Новотроицкое в ДНР открывает возможности для наступления сразу по двум направлениям. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, Новотроицкое находится на берегу реки Соленая, вдоль которой формируется плацдарм для наступления на город Покровск (Красноармейск). Более того, отсюда есть возможность попробовать продвинуться на северо-запад и попытаться перерезать одну из двух трасс, ведущих в Днепропетровскую область.