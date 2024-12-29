Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале боевых действий между ВС РФ и подразделениями ВСУ в окрестностях Кураховской ТЭС. Соответсвующее видеообращение он опубликовал у себя в телеграм-канале.

«На Кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахове. Также российские подразделения штурмуют промзону, ну и бои мы видим ещё в районе ТЭС», — сказал глава региона.