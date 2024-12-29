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Регион
29 декабря, 16:52

Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Пушилин: Российские войска ведут бои в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале боевых действий между ВС РФ и подразделениями ВСУ в окрестностях Кураховской ТЭС. Соответсвующее видеообращение он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Пушилин рассказал об успехах российских военных в ДНР. Видео © Telegram / Денис Пушилин

«На Кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахове. Также российские подразделения штурмуют промзону, ну и бои мы видим ещё в районе ТЭС», — сказал глава региона.

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Ране Life.ru сообщал, что российские войска штурмом захватили административные здания ТЭС в Курахово. Также сообщалось об освобождении села Новый Труд в ДНР. Бойцы ВС РФ смогли взять территорию под контроль благодаря решительным наступательным действиям. Освобождённая территория находится вблизи Красноармейска. Минобороны показывало видео боёв за населённый пункт.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Александра Мышляева
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