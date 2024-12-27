Вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно информации от SHOT, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. Военные не выполнили приказ «держаться до конца» и, отступая, убивали мирных жителей. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.

По данным канале, после завершения зачистки жилой зоны в Курахове, в отделение судебно-медицинской экспертизы были доставлены тела 28 человек, у всех из которых были выявлены огнестрельные ранения. Сообщается, что все найденные погибшие находились в зоне, контролируемой ВСУ, а позиции, расположенные в гражданских зданиях, были под контролем противника.