ВСУ не выполнили приказ «держаться до конца» в Курахове и сбежали, расстреливая местных
SHOT: Вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от ВСУ
Вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно информации от SHOT, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. Военные не выполнили приказ «держаться до конца» и, отступая, убивали мирных жителей. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.
По данным канале, после завершения зачистки жилой зоны в Курахове, в отделение судебно-медицинской экспертизы были доставлены тела 28 человек, у всех из которых были выявлены огнестрельные ранения. Сообщается, что все найденные погибшие находились в зоне, контролируемой ВСУ, а позиции, расположенные в гражданских зданиях, были под контролем противника.
Задержанные военнослужащие Украины признали, что их отношение к гражданским было жестоким, и что местные жители с нетерпением ожидали прихода Российской Армии. Они объяснили это аналогичным поведением со стороны командования Украины. По словам украинских солдат, когда город оказался в окружении, им отдавали приказ расстреливать мирных жителей.
Ранее стало известно об освобождении села Новый Труд в ДНР. Взять территорию под свой контроль бойцы ВС РФ смогли благодаря решительным и наступательным действиям. Освобождённая территория находится близ Красноармейска. Минобороны показало видео боёв за населённый пункт. Также известно об освобождении Гиганта в ДНР.
Telegram / SHOT