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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 декабря, 10:00

Армия России освободила Гигант в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Гигант в ДНР

Населённый пункт Гигант (Донецкая Народная Республика, ДНР) освобождён российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ 26 декабря. Данное село находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские бойцы нанесли поражение формированиям аэромобильной и механизированной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Это произошло в районах населённых пунктов Курахово, Часов Яр, Северск и Дружковка. Потери украинских войск составили до 230 военных, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства, а также автомобиль.

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Напомним, накануне стало известно об освобождении села Новый Труд в ДНР. Взять территорию под свой контроль бойцы ВС РФ смогли благодаря решительным и наступательным действиям. Освобождённая территория находится близ Красноармейска. Минобороны показало видео боёв за населённый пункт.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Пивоваров

Никита Никонов
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