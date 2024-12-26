Армия России освободила Гигант в ДНР

В оборонном ведомстве добавили, что российские бойцы нанесли поражение формированиям аэромобильной и механизированной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Это произошло в районах населённых пунктов Курахово, Часов Яр, Северск и Дружковка. Потери украинских войск составили до 230 военных, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства, а также автомобиль.