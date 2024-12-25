Минобороны показало видео битвы за Новый Труд

Российские военные продолжают освобождать земли Донецкой Народной Республики (ДНР). Сегодня стало известно, что бойцы ВС РФ взяли под контроль село Новый Труд. В Минобороны России показали видео освобождения территорий от врага.

Видео освобождения населённого пункта Новый Труд в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В освобождении Нового Труда принимали участие военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск «Центр».