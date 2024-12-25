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25 декабря, 13:33

Минобороны показало видео битвы за Новый Труд

Минобороны показало видео освобождения населённого пункта Новый Труд в ДНР

Российские военные продолжают освобождать земли Донецкой Народной Республики (ДНР). Сегодня стало известно, что бойцы ВС РФ взяли под контроль село Новый Труд. В Минобороны России показали видео освобождения территорий от врага.

Видео освобождения населённого пункта Новый Труд в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В освобождении Нового Труда принимали участие военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск «Центр».

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Напомним, что сегодня, 25 декабря, стало известно об освобождении села Новый Труд в ДНР. Взять территорию под свой контроль бойцы ВС РФ смогли благодаря решительным и наступательным действиям. Освобождённая территория находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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