Решительная атака бойцов «Центра» позволила освободить Новый Труд
Российские военные освободили село Новый Труд в ДНР
Российские военные освободили село Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
Новый Труд находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).
Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ водрузили флаг России на вышку связи в харьковской Старице. Также военнослужащие развернули триколор в освобождённой Новопустынке (ДНР). Минобороны поделилось кадрами, где бойцы говорят уже ставшую легендарной фразу «Работаем, братья!». Армия РФ продолжает наступление, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Так, 22 декабря стало известно, что ВС России взяли под контроль Красное и Лозовую, а 23 декабря — Сторожевое.
ТАСС / Алексей Коновалов