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Регион
25 декабря, 10:37

Решительная атака бойцов «Центра» позволила освободить Новый Труд

Российские военные освободили село Новый Труд в ДНР

Российские военные освободили село Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

Новый Труд находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Life.ru публикует видео установки российского триколора в освобождённой Лозовой
Life.ru публикует видео установки российского триколора в освобождённой Лозовой

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ водрузили флаг России на вышку связи в харьковской Старице. Также военнослужащие развернули триколор в освобождённой Новопустынке (ДНР). Минобороны поделилось кадрами, где бойцы говорят уже ставшую легендарной фразу «Работаем, братья!». Армия РФ продолжает наступление, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Так, 22 декабря стало известно, что ВС России взяли под контроль Красное и Лозовую, а 23 декабря — Сторожевое.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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