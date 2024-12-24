Бойцы ВДВ водрузили флаг России на вышку связи в харьковской Старице

В населённом пункте Старица военные 44 армейского корпуса группировки войск РФ «Север» водрузили на вышку радиосвязи российский флаг. Видео с развевающимся триколором в Харьковской области появилось в телеграм-канале подразделения «Северный ветер».

Российский флаг в Харьковской области. Видео © Telegram / Северный Ветер

«Бойцы 44 армейского корпуса ГВ «Север» водрузили флаг России на вышке радиосвязи в н.п. Старица на Харьковском направлении», — пишут Бесстрашные под эпичными кадрами.