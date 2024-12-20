«Работаем братья!» Российские бойцы развернули триколор в Новопустынке

Российские войска освободили посёлок Новопустынка в ДНР в ходе тяжёлых боевых действий, после чего развернули триколор России и произнесли уже ставшую легендарной фразу: «Работаем, братья!» Кадрами делится в телеграм-канале Минобороны РФ.

За населённый пункт боролись штурмовики 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Военнослужащие отвоёвывали у противника буквально каждый дом, атаковали ВСУ как артиллерией, так и ударными дронами. Российские операторы БПЛА внесли свою лепту, они с воздуха выявили все огневые позиции врага и уничтожали их сбросом боеприпасов.