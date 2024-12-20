«Работаем братья!» Российские бойцы развернули триколор в Новопустынке
Минобороны РФ показало водружение российского флага в освобождённой Новопустынке
Российские войска освободили посёлок Новопустынка в ДНР в ходе тяжёлых боевых действий, после чего развернули триколор России и произнесли уже ставшую легендарной фразу: «Работаем, братья!» Кадрами делится в телеграм-канале Минобороны РФ.
Освобождение Новопустынки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ
За населённый пункт боролись штурмовики 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Военнослужащие отвоёвывали у противника буквально каждый дом, атаковали ВСУ как артиллерией, так и ударными дронами. Российские операторы БПЛА внесли свою лепту, они с воздуха выявили все огневые позиции врага и уничтожали их сбросом боеприпасов.
Накануне сообщалось, что за сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла сбить управляемую ракету большой дальности «Нептун». Также ВС РФ уничтожила 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Telegram / Минобороны РФ