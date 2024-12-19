Российская ПВО за сутки сбила управляемую ракету «Нептун» и 154 беспилотника ВСУ
За сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла сбить управляемую ракету большой дальности «Нептун». Также ВС РФ уничтожила 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия смогла освободить два населённых пункта в зоне СВО. Под контроль ВС РФ попали территории Нового Комара и Зеленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отбить сёла смогло подразделение группировки войск «Восток».
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