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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 декабря, 15:17

Российская ПВО за сутки сбила управляемую ракету «Нептун» и 154 беспилотника ВСУ

За сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла сбить управляемую ракету большой дальности «Нептун». Также ВС РФ уничтожила 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Сводки СВО. ВС РФ освободили Успеновку и взяли в клещи ВСУ под Покровском, Зеленский смирился с потерей регионов, 19 декабря
Сводки СВО. ВС РФ освободили Успеновку и взяли в клещи ВСУ под Покровском, Зеленский смирился с потерей регионов, 19 декабря

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия смогла освободить два населённых пункта в зоне СВО. Под контроль ВС РФ попали территории Нового Комара и Зеленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отбить сёла смогло подразделение группировки войск «Восток».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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