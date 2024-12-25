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25 декабря, 04:22

Life.ru публикует видео установки российского триколора в освобождённом городе Лозовая

SHOT показал видео установки флага РФ бойцами в освобождённом городе Лозовая

Российские военные установили триколор РФ в городе Лозовая Харьковской области. SHOT показывает эксклюзивное видео из освобождённого населённого пункта.

Установка российского триколора в освобождённом городе Лозовая. Видео © SHOT

На нём запечатлены бойцы 27 ОМСБР 3 МСБ с позывными Буч и Барсик, российский триколор они решили установить на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

В данный момент наши солдаты полностью контролируют Лозовую и выбили оттуда последние украинские формирования. Для Украины этот город был одним из важнейших пунктов обороны, его взятие — важный шаг на пути к Купянску и даëт целый ряд преимуществ российским силам.

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Об освобождении населённого пункта Минобороны РФ сообщало 22 декабря. Вместе с ним украинские войска были выбиты из села Красное в ДНР.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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