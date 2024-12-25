Life.ru публикует видео установки российского триколора в освобождённом городе Лозовая

На нём запечатлены бойцы 27 ОМСБР 3 МСБ с позывными Буч и Барсик, российский триколор они решили установить на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

В данный момент наши солдаты полностью контролируют Лозовую и выбили оттуда последние украинские формирования. Для Украины этот город был одним из важнейших пунктов обороны, его взятие — важный шаг на пути к Купянску и даëт целый ряд преимуществ российским силам.