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24 декабря, 14:18

Появилось видео, как «Князь Вандал Новгородский» эффектно подбил украинский БМП

«Князь Вандал Новгородский» подбил украинский БМП под Курском

В Курской области российский беспилотник влетел в открытые двери боевой бронемашины ВСУ, стоявшей на обочине. Вражеская техника была полностью уничтожена. Видео точной работы операторов БПЛА ВС РФ публикуется в телеграм-канале 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригады ВДВ.

Дрон ВС РФ поразил технику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / 83 Уссурийская

На кадрах российский дрон обнаружил брошенную противником технику, после чего влетел в неё и устроил подрыв. Затем другой беспилотник снял с воздуха результат успешного удара — эффектный «факел», получившийся из БМП украинской армии. Как утверждается, удар был нанесён нашим новейшем дроном «Князь Вандал Новгородский».

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Ранее дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» ударили по колонне бронетехники ВСУ, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области. Эти БПЛА управляются по проводной связи с использованием оптоволоконного кабеля, поэтому засечь пункт управления нереально из-за отсутствия радиосигналов.

Обложка ©

Telegram / 83 Уссурийская

Татьяна Миссуми
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