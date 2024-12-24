Появилось видео, как «Князь Вандал Новгородский» эффектно подбил украинский БМП

В Курской области российский беспилотник влетел в открытые двери боевой бронемашины ВСУ, стоявшей на обочине. Вражеская техника была полностью уничтожена. Видео точной работы операторов БПЛА ВС РФ публикуется в телеграм-канале 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригады ВДВ.

На кадрах российский дрон обнаружил брошенную противником технику, после чего влетел в неё и устроил подрыв. Затем другой беспилотник снял с воздуха результат успешного удара — эффектный «факел», получившийся из БМП украинской армии. Как утверждается, удар был нанесён нашим новейшем дроном «Князь Вандал Новгородский».