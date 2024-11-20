Забытые чудеса СССР опробуют на СВО вслед за уникальным дроном «Князь Вандал Новгородский»
Советские разработки изучат для СВО вслед за БПЛА «Князь Вандал Новгородский»
Наследие Советского Союза до сих пор помогает российским инженерам. Сейчас специалисты научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» штудируют архивные документы советских учёных с их разработками в области беспилотной авиации в поисках идей, которые можно было бы применить в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Алексея Чадаева.
По словам главы центра, многие разработки, которые велись ещё с 1950-х годов, были заморожены. Причиной этому послужили напряжённые отношения с США и угроза ядерного конфликта. ПТУРами (противотанковые управляемые ракеты) заниматься было некогда.
«Ведь что такое дрон на оптоволокне - это просто ПТУР нового поколения. И была масса очень изящных решений в прототипе, реализованных на том уровне развития технологий ещё советскими инженерами в 1970-е и 1980-е годы», — рассказал Чадаев.
В НПЦ «Ушкуйник» разработали дрон-камикадзе на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», который Российская армия уже применяет в зоне СВО. Прелесть таких беспилотников заключается в том, что их не глушит система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако и в производстве они дороже обычных.
«Грустный факт состоит в том, что обученных операторов, к сожалению, пока больше, чем таких дронов. Мы работаем над этим. И отдельно поставили себе задачу, что дрон на оптоволокне должен стоить как обычный FPV-дрон. Это должно быть не просто оружие, а дешёвое оружие, чтобы у бойца, скажем так, руки не тряслись, когда он его запускает», — заключил Чадаев.
Оптоволоконные дроны могут пролетать «мимо носа» у солдат, а системы РЭБ и не почувствуют неладное. Ранее в Курской области российский солдат сумел подвести такой беспилотник прямо в салон БТРа, где в этот момент сидели бойцы ВСУ.
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