Забытые чудеса СССР опробуют на СВО вслед за уникальным дроном «‎Князь Вандал Новгородский»

Наследие Советского Союза до сих пор помогает российским инженерам. Сейчас специалисты научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» штудируют архивные документы советских учёных с их разработками в области беспилотной авиации в поисках идей, которые можно было бы применить в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Алексея Чадаева.



По словам главы центра, многие разработки, которые велись ещё с 1950-х годов, были заморожены. Причиной этому послужили напряжённые отношения с США и угроза ядерного конфликта. ПТУРами (противотанковые управляемые ракеты) заниматься было некогда.

«Ведь что такое дрон на оптоволокне - это просто ПТУР нового поколения. И была масса очень изящных решений в прототипе, реализованных на том уровне развития технологий ещё советскими инженерами в 1970-е и 1980-е годы», — рассказал Чадаев.

В НПЦ «Ушкуйник» разработали дрон-камикадзе на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», который Российская армия уже применяет в зоне СВО. Прелесть таких беспилотников заключается в том, что их не глушит система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако и в производстве они дороже обычных.

«Грустный факт состоит в том, что обученных операторов, к сожалению, пока больше, чем таких дронов. Мы работаем над этим. И отдельно поставили себе задачу, что дрон на оптоволокне должен стоить как обычный FPV-дрон. Это должно быть не просто оружие, а дешёвое оружие, чтобы у бойца, скажем так, руки не тряслись, когда он его запускает», — заключил Чадаев.