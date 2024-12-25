Минобороны раскрыло подробности массированного «удара возмездия» по Украине
МО РФ: ВС России ударили по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины
Армия России атаковала объекты энергетики на территории Украины. ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА, сообщили в Минобороны страны.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что удар был нанесён по критически важным объектам энергоинфраструктуры Украины, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс (ВПК).
Ранее Life.ru рассказывал, что взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Ночные атаки просто так не закончились и вторая волна ракет полетела на врага уже утром. В результате ударов на Украине завыла воздушная тревога и ввели превентивные отключения электричества.
Kandinsky 3.1 / Life.ru