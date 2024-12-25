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Регион
25 декабря, 10:49

Минобороны раскрыло подробности массированного «удара возмездия» по Украине

МО РФ: ВС России ударили по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

Армия России атаковала объекты энергетики на территории Украины. ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА, сообщили в Минобороны страны.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удар был нанесён по критически важным объектам энергоинфраструктуры Украины, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс (ВПК).

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Ранее Life.ru рассказывал, что взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Ночные атаки просто так не закончились и вторая волна ракет полетела на врага уже утром. В результате ударов на Украине завыла воздушная тревога и ввели превентивные отключения электричества.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Наталья Афонина
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