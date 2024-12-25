Украина попала под вторую волну «ударов возмездия», ракеты летят на Киев
Военкоры заявили о второй волне ударов по Украине, ракеты летят к Киеву
На территории Украины началась вторая волна ракетного удара по различным объектам. Об этом сообщает Telegram «Военный обозреватель».
«Крылатые ракеты Х-101 летят в направлении Киева и западных регионов страны», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.
Напомним, что ранее сообщалось о массированной атаке по Украине. Удары пришлись на Харьковскую и Полтавскую области. Там отключили свет. Кроме того ВС РФ нанесли удары по Днепропетровской и Кировоградской областям. На территории Украины зафиксировано несколько пожаров. На всей территории страны ревут сирены воздушной тревоги.
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