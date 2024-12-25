Украина попала под вторую волну «‎ударов возмездия», ракеты летят на Киев

На территории Украины началась вторая волна ракетного удара по различным объектам. Об этом сообщает Telegram «Военный обозреватель».

Напомним, что ранее сообщалось о массированной атаке по Украине. Удары пришлись на Харьковскую и Полтавскую области. Там отключили свет. Кроме того ВС РФ нанесли удары по Днепропетровской и Кировоградской областям. На территории Украины зафиксировано несколько пожаров. На всей территории страны ревут сирены воздушной тревоги.