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Регион
25 декабря, 07:23

Украина попала под вторую волну «‎ударов возмездия», ракеты летят на Киев

Военкоры заявили о второй волне ударов по Украине, ракеты летят к Киеву

На территории Украины началась вторая волна ракетного удара по различным объектам. Об этом сообщает Telegram «Военный обозреватель».

«Крылатые ракеты Х-101 летят в направлении Киева и западных регионов страны», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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Напомним, что ранее сообщалось о массированной атаке по Украине. Удары пришлись на Харьковскую и Полтавскую области. Там отключили свет. Кроме того ВС РФ нанесли удары по Днепропетровской и Кировоградской областям. На территории Украины зафиксировано несколько пожаров. На всей территории страны ревут сирены воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
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