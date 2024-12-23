Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что сегодня Армия России нанесла удар по украинскому вертодрому, который находится в городе Глоблино Полтавской области. Он также рассказал, что незадолго до этого там появились военные вертолёты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости местные жители слышали французскую речь.

«В 2:30 ночи в городке Глобино прозвучал сильный взрыв в направлении вертодрома», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

Координатор сопротивления также уточнил, что в том месте вертолёты не только базировались, но и проходили техобслуживание, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами. По его словам, удар ВС РФ был точным, в соседнем микрорайоне «Авиагородок» в некоторых домах вышибло окна. Позже жители города сообщали о повторной детонации.

«Бить по вертолётам — неблагодарное занятие, это не склад, который стоит на месте. Тем не менее удар был нанесён удачно, люди говорили о повторной детонации», — отметил Лебедев.