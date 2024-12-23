Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 11:42

Армия России нанесла удар по вертодрому в Полтавской области

Подполье: ВС РФ нанесли удар по украинскому вертодрому в Полтавской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что сегодня Армия России нанесла удар по украинскому вертодрому, который находится в городе Глоблино Полтавской области. Он также рассказал, что незадолго до этого там появились военные вертолёты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости местные жители слышали французскую речь.

«В 2:30 ночи в городке Глобино прозвучал сильный взрыв в направлении вертодрома», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

Координатор сопротивления также уточнил, что в том месте вертолёты не только базировались, но и проходили техобслуживание, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами. По его словам, удар ВС РФ был точным, в соседнем микрорайоне «Авиагородок» в некоторых домах вышибло окна. Позже жители города сообщали о повторной детонации.

«Бить по вертолётам — неблагодарное занятие, это не склад, который стоит на месте. Тем не менее удар был нанесён удачно, люди говорили о повторной детонации», — отметил Лебедев.

Уже 43 тысячи солдат ВСУ поплатились жизнями за вторжение в Курскую область
Уже 43 тысячи солдат ВСУ поплатились жизнями за вторжение в Курскую область

Ранее стало известно, что наши бойцы нанесли удар по военному аэродрому Вооружённых сил Украины в Миргороде Полтавской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ также писали о взрывах в городе Глобино. Теперь стало известно, что было целью Вооружённых сил Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar