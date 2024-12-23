Нанесён удар по военному аэродрому в Миргороде под Полтавой

ВС России нанесли удар по военному аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Миргороде Полтавской области. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Город Миргород Полтавской области получил хороший прилёт в действующий военный аэродром. Удар был нанесён в 20:50 вечером 22 декабря. <...> Взрыв был громкий», — рассказал собеседник агентства.

В регионе ранее была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ также писали о взрывах в городе Глобино.