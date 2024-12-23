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Регион
23 декабря, 09:43

Нанесён удар по военному аэродрому в Миргороде под Полтавой

Подполье: ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области

ВС России нанесли удар по военному аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Миргороде Полтавской области. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Город Миргород Полтавской области получил хороший прилёт в действующий военный аэродром. Удар был нанесён в 20:50 вечером 22 декабря. <...> Взрыв был громкий», — рассказал собеседник агентства.

В регионе ранее была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ также писали о взрывах в городе Глобино.

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Ранее российские дроноводы морской пехоты группировки «Днепр» обнаружили и поразили аэродром в Херсонской области, откуда бойцы киевского режима запускали тяжёлые БПЛА «Баба-Яга». Вычислить местоположение военного объекта удалось благодаря слежке за одним из беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Николай Рюмин
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