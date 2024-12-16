Российские дроноводы морской пехоты группировки «Днепр» выявили и уничтожили аэродром в Херсонской области, откуда бойцы киевского режима запускали тяжёлые дроны «Баба-Яга». Об этом доложили в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательного полёта над правым берегом Днепра оператор БПЛА проследил за вражеским тяжёлым беспилотником типа «Баба-Яга» и обнаружил площадку его взлёта и посадки. Выполнив доразведку, координаты обнаруженной базы БПЛА ВСУ были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их огнём артиллерии», — говорится в сообщении.

Далее расчёт БПЛА Zala отслеживал точность ликвидации и зафиксировал полное уничтожение дронов ВСУ. Бойцы морской пехоты группировки «Днепр» сутками ищут цели и корректируют направление ударов артиллерии.