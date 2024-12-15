Эпичные кадры: Российский дрон «стряхнул» с брони танка катавшихся под Курском бойцов ВСУ

На опубликованной записи российский БПЛА настигает едущий по просёлочной дороге танк противника. На задней части машины сидят трое украинских бойцов. Качество картинки не позволяет с уверенностью сказать, сколько именно солдат противника ехало таким образом. Похоже, что трое ВСУшников увидели настигающий их дрон и попытались сбить его из автоматов, но не преуспели в этом — на последнем кадре видно, что беспилотник достигает своей цели.