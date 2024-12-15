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15 декабря, 18:41

Эпичные кадры: Российский дрон «стряхнул» с брони танка катавшихся под Курском бойцов ВСУ

«РВ»: Российские морпехи уничтожили танк ВСУ с пехотой в Курской области

FPV-дрон российских морпехов поразил в Курской области украинский танк с ехавшими на броне бойцами ВСУ. Ролик опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Российский FPV-дрон накрывает танк с пехотой ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры русской весны»

На опубликованной записи российский БПЛА настигает едущий по просёлочной дороге танк противника. На задней части машины сидят трое украинских бойцов. Качество картинки не позволяет с уверенностью сказать, сколько именно солдат противника ехало таким образом. Похоже, что трое ВСУшников увидели настигающий их дрон и попытались сбить его из автоматов, но не преуспели в этом — на последнем кадре видно, что беспилотник достигает своей цели.

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Ранее ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Харьковской области. В Минобороны опубликовали видео атаки и пояснили, что сперва крупная группировка бойцов противника была обнаружена в лесной местности при помощи средств воздушной разведки. Анализ данных позволил определить замаскированный блиндаж ВСУ, по которому был нанесён точный удар.

Обложка ©

Telegram / «Операция Z: Военкоры русской весны»

Юрий Лысенко
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