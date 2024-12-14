«Чертухайка наша!» Бойцы СВО эпично угнали у ВСУ натовскую «машину для апокалипсиса»
Появилось видео с Senator MRAP, которую бойцы РФ захватили у ВСУ и угнали в тыл
Российские военные стащили из-под носа украинских бойцов очередную колёсную бронемашину с усиленной противоминной защитой MRAP, партию которых Киеву отправили из Германии. Военкор Александр Коц опубликовал кадры захвата вражеской техники.
ВС РФ захватили очередную натовскую бронемашину. Видео © Telegram / Kotsnews
«[Угнали] чертухайку! Вот это поворот!», — громко смеются наши ребята и снимают на камеру изрядно потрёпанную заграничную бронемашину.
MRAP – это противоминный вариант бронеавтомобиля Senator. У захваченной «машины для апокалипсиса» разбито лобовое стекло, и она не может идти своим ходом после боевых действий. Российские бойцы на тросе отбуксировали технику в тыл. Теперь «натовец» сменит «гражданство» и отправиться бить ВСУ уже под флагом России.
Напомним, Германия поставила Украине только 6,5% тяжёлых колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой. Киев получил 26 штук — из обещанных 400. Правда, Минобороны Германии уже пообещало поставить остальные машины в следующем году. Причиной задержки поставок власти ФРГ назвали несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих.
Telegram / Kotsnews