«Чертухайка наша!» Бойцы СВО эпично угнали у ВСУ натовскую «машину для апокалипсиса»

Российские военные стащили из-под носа украинских бойцов очередную колёсную бронемашину с усиленной противоминной защитой MRAP, партию которых Киеву отправили из Германии. Военкор Александр Коц опубликовал кадры захвата вражеской техники.

ВС РФ захватили очередную натовскую бронемашину. Видео © Telegram / Kotsnews

«[Угнали] чертухайку! Вот это поворот!», — громко смеются наши ребята и снимают на камеру изрядно потрёпанную заграничную бронемашину.

MRAP – это противоминный вариант бронеавтомобиля Senator. У захваченной «машины для апокалипсиса» разбито лобовое стекло, и она не может идти своим ходом после боевых действий. Российские бойцы на тросе отбуксировали технику в тыл. Теперь «натовец» сменит «гражданство» и отправиться бить ВСУ уже под флагом России.