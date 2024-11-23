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23 ноября, 17:12

Киев получил от Берлина только 26 бронемашин MRAP вместо обещанных 400

Bild: Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашин MRAP

Бронемашина класса MRAP на вооружении США. Фото © Wikipedia / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl

Бронемашина класса MRAP на вооружении США. Фото © Wikipedia / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl

Германия поставила Украине только 6,5% тяжёлых колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой. Киев получил 26 штук — из обещанных 400. Об этом пишет газета Bild. Правда, Минобороны Германии уже пообещало поставить остальные машины в следующем году. Под их производство власти ФРГ выделили 315 миллионов евро.

«Этой техники Киев получил 26 штук, тогда как до конца года Берлин должен быть поставить 400», — сообщается в публикации.

Причиной задержки поставок власти Германии называют несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих, а также определённые проблемы у немецкого производителя Flensburger Fahrzeugbau.

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Ранее Германия пообещала ВСУ, что они получат тысячи неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ. Ударные беспилотники Helsing летают в четыре раза дальше украинских дронов. Они могут нести взрывчатку, которой будет достаточно, чтобы подорвать танк или блиндаж. Однако решение ФРГ поставить Киеву четыре тысячи БПЛА с ИИ вызвало дискуссии. Нашлись люди, которые выступают против использования роботов в военных действиях.

Алена Пенчугина
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