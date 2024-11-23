Киев получил от Берлина только 26 бронемашин MRAP вместо обещанных 400
Bild: Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашин MRAP
Бронемашина класса MRAP на вооружении США. Фото © Wikipedia / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl
Германия поставила Украине только 6,5% тяжёлых колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой. Киев получил 26 штук — из обещанных 400. Об этом пишет газета Bild. Правда, Минобороны Германии уже пообещало поставить остальные машины в следующем году. Под их производство власти ФРГ выделили 315 миллионов евро.
«Этой техники Киев получил 26 штук, тогда как до конца года Берлин должен быть поставить 400», — сообщается в публикации.
Причиной задержки поставок власти Германии называют несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих, а также определённые проблемы у немецкого производителя Flensburger Fahrzeugbau.
Ранее Германия пообещала ВСУ, что они получат тысячи неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ. Ударные беспилотники Helsing летают в четыре раза дальше украинских дронов. Они могут нести взрывчатку, которой будет достаточно, чтобы подорвать танк или блиндаж. Однако решение ФРГ поставить Киеву четыре тысячи БПЛА с ИИ вызвало дискуссии. Нашлись люди, которые выступают против использования роботов в военных действиях.