Германию отругали за решение поставить ВСУ 4 тысячи роботов-убийц с искусственным интеллектом

Поставка Германии Украине четырёх тысяч автономных беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) вызвала резкую реакцию противников использования роботов в военных действиях. Об этом пишет газета The Times.

«На этой неделе дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов», — пишет газета.

Дроны, оснащённые искусственным интеллектом, сами могут выбирать цели для атак. Критики этой технологии называют такие беспилотники роботами-убийцами.

Также на сайте правительства ФРГ ранее появилась информация, что в ближайшие недели планируется отправка на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D и 361 разведывательного БПЛА Songbird.