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22 ноября, 16:22

Германию отругали за решение поставить ВСУ 4 тысячи роботов-убийц с искусственным интеллектом

The Times: Решение ФРГ поставить Киеву четыре тысячи БПЛА с ИИ вызвало дискуссии

Поставка Германии Украине четырёх тысяч автономных беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) вызвала резкую реакцию противников использования роботов в военных действиях. Об этом пишет газета The Times.

«На этой неделе дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов», — пишет газета.

Дроны, оснащённые искусственным интеллектом, сами могут выбирать цели для атак. Критики этой технологии называют такие беспилотники роботами-убийцами.

Также на сайте правительства ФРГ ранее появилась информация, что в ближайшие недели планируется отправка на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D и 361 разведывательного БПЛА Songbird.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ получат из Германии тысячи неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ. Ударные беспилотники Helsing летают в четыре раза дальше украинских дронов. Они могут нести взрывчатку, которой будет достаточно, чтобы подорвать танк или блиндаж.

На Западе раскрыли проблему Украины, которую не решат деньги и США
На Западе раскрыли проблему Украины, которую не решат деньги и США
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Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Полина Никифорова
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