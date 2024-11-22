Германию отругали за решение поставить ВСУ 4 тысячи роботов-убийц с искусственным интеллектом
The Times: Решение ФРГ поставить Киеву четыре тысячи БПЛА с ИИ вызвало дискуссии
Поставка Германии Украине четырёх тысяч автономных беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) вызвала резкую реакцию противников использования роботов в военных действиях. Об этом пишет газета The Times.
«На этой неделе дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов», — пишет газета.
Дроны, оснащённые искусственным интеллектом, сами могут выбирать цели для атак. Критики этой технологии называют такие беспилотники роботами-убийцами.
Также на сайте правительства ФРГ ранее появилась информация, что в ближайшие недели планируется отправка на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D и 361 разведывательного БПЛА Songbird.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ получат из Германии тысячи неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ. Ударные беспилотники Helsing летают в четыре раза дальше украинских дронов. Они могут нести взрывчатку, которой будет достаточно, чтобы подорвать танк или блиндаж.
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