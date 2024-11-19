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19 ноября, 19:31

На Западе раскрыли проблему Украины, которую не решат деньги и США

AP: Поставка США ATACMS не решит кадровую проблему в рядах ВСУ

Согласно информации, представленной Associated Press со ссылкой на экспертов, поставка ракет ATACMS из США на Украину не сможет решить одну из самых серьёзных проблем — нехватку квалифицированного персонала. Руководитель отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана отметила, что основным препятствием для Украины является отсутствие обученных кадров, и эта проблема не может быть решена ни Соединёнными Штатами, ни их европейскими союзниками, независимо от количества оружия.

Она добавила, что решение США о санкционировании ударов по территории России с использованием дальнобойных ракет не изменит ход конфликта. Кавана также подчеркнула, что Украине потребуются большие запасы ATACMS, которых у неё нет и которые она не сможет получить из-за ограниченных запасов в США. Высокопоставленные военные в США уверены в том, что поставка ракет не изменит ситуацию, поскольку Россия уже вывела многие ключевые активы за пределы досягаемости.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ впервые ударили американскими ракетами ATACMS по территории России. Это подтвердили в Министерстве обороны. Наши ПВО «спустили с небес на землю» шесть ракет ATACM. Однако Зеленский решил не позориться, поэтому не стал подтверждать удары по РФ.

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Wikipedia / army.mil

Александра Мышляева
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