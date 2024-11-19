На Западе раскрыли проблему Украины, которую не решат деньги и США
AP: Поставка США ATACMS не решит кадровую проблему в рядах ВСУ
Согласно информации, представленной Associated Press со ссылкой на экспертов, поставка ракет ATACMS из США на Украину не сможет решить одну из самых серьёзных проблем — нехватку квалифицированного персонала. Руководитель отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана отметила, что основным препятствием для Украины является отсутствие обученных кадров, и эта проблема не может быть решена ни Соединёнными Штатами, ни их европейскими союзниками, независимо от количества оружия.
Она добавила, что решение США о санкционировании ударов по территории России с использованием дальнобойных ракет не изменит ход конфликта. Кавана также подчеркнула, что Украине потребуются большие запасы ATACMS, которых у неё нет и которые она не сможет получить из-за ограниченных запасов в США. Высокопоставленные военные в США уверены в том, что поставка ракет не изменит ситуацию, поскольку Россия уже вывела многие ключевые активы за пределы досягаемости.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ впервые ударили американскими ракетами ATACMS по территории России. Это подтвердили в Министерстве обороны. Наши ПВО «спустили с небес на землю» шесть ракет ATACM. Однако Зеленский решил не позориться, поэтому не стал подтверждать удары по РФ.
Wikipedia / army.mil