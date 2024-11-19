Согласно информации, представленной Associated Press со ссылкой на экспертов, поставка ракет ATACMS из США на Украину не сможет решить одну из самых серьёзных проблем — нехватку квалифицированного персонала. Руководитель отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана отметила, что основным препятствием для Украины является отсутствие обученных кадров, и эта проблема не может быть решена ни Соединёнными Штатами, ни их европейскими союзниками, независимо от количества оружия.

Она добавила, что решение США о санкционировании ударов по территории России с использованием дальнобойных ракет не изменит ход конфликта. Кавана также подчеркнула, что Украине потребуются большие запасы ATACMS, которых у неё нет и которые она не сможет получить из-за ограниченных запасов в США. Высокопоставленные военные в США уверены в том, что поставка ракет не изменит ситуацию, поскольку Россия уже вывела многие ключевые активы за пределы досягаемости.