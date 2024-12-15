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Регион
15 декабря, 15:15

Точное попадание: Дроноводы группировки войск «Север» отутюжили ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ показало видео уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области

Минобороны России показало видео уничтожения скопления живой силы ВСУ в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.

Дроноводы группировки войск «Север» кошмарят ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Как рассказали в ведомстве, средствами воздушной разведки группировки в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы противника в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на замаскированный блиндаж ВСУ.

«Оператор боевого БПЛА группировки войск «Север» точным попаданием уничтожил боевиков ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ в Курской области превысили 40 860 военнослужащих. Кроме того, наши бойцы успешно уничтожили танк, две боевые машины пехоты (БМП), три боевые бронемашины и другую технику противника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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