Точное попадание: Дроноводы группировки войск «Север» отутюжили ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ показало видео уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Минобороны России показало видео уничтожения скопления живой силы ВСУ в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.
Дроноводы группировки войск «Север» кошмарят ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Как рассказали в ведомстве, средствами воздушной разведки группировки в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы противника в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на замаскированный блиндаж ВСУ.
«Оператор боевого БПЛА группировки войск «Север» точным попаданием уничтожил боевиков ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ в Курской области превысили 40 860 военнослужащих. Кроме того, наши бойцы успешно уничтожили танк, две боевые машины пехоты (БМП), три боевые бронемашины и другую технику противника.
Telegram / Минобороны России