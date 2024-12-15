Потери ВСУ в Курской области превысили 40 860 военнослужащих

За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 400 человек. Кроме того, наши бойцы успешно уничтожили танк, две боевые машины пехоты (БМП), три боевые бронемашины и другую технику противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две БМП, 3 боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 миномётов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за всё время боевых столкновений в Курской области украинская армия потеряла более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 БМП, 125 бронётранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 1138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий и 40 установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), среди которых находятся и известные американские системы HIMARS и MLRS.