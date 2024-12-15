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15 декабря, 09:31

Российские силы ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и более сотни дронов ВСУ

МО РФ: Российские ПВО сбили самолёт МиГ-29 ВСУ и восемь снарядов РСЗО HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также ряд других объектов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты самолёт МиГ-29 ВСУ, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Все цели были достигнуты. Это стало ответом на атаку ВСУ американскими ATACMS Ростовской области. В частности, «удары возмездия» настигли шесть энергообъектов в районе Львова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Мария Любицкая
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