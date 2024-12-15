Минобороны сообщило об уничтожении четырёх пусковых установок Patriot
В зоне спецоперации российские войска ликвидировали четыре пусковые станции ЗРК Patriot американского производства. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам, а также группам солдат и технике ВСУ в 146 районах. Была задействована авиация, БПЛА, ракетные подразделения и артиллерия.
Напомним, за последние сутки киевский режим потерял в зоне деятельности группировки ВС РФ «Восток» до 155 бойцов и две боевые бронемашины. Российские войска продолжают активное продвижение вглубь обороны противника.
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