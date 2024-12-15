Минобороны сообщило об уничтожении четырёх пусковых установок Patriot

В зоне спецоперации российские войска ликвидировали четыре пусковые станции ЗРК Patriot американского производства. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам, а также группам солдат и технике ВСУ в 146 районах. Была задействована авиация, БПЛА, ракетные подразделения и артиллерия.