За последние сутки киевский режим потерял в зоне службы группировки ВС РФ «Восток» до 155 бойцов и две боевые бронемашины. Эти данные приводит Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Времёвка и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

Помимо этого, российские бойцы отразили четыре контратаки противника. Также ВС РФ уничтожили пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 80-мм установку реактивной системы залпового огня «Партизан».