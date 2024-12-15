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Регион
15 декабря, 09:57

Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Потери ВСУ за сутки в зоне группировки «Восток» составили до 155 военных

За последние сутки киевский режим потерял в зоне службы группировки ВС РФ «Восток» до 155 бойцов и две боевые бронемашины. Эти данные приводит Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Времёвка и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

Помимо этого, российские бойцы отразили четыре контратаки противника. Также ВС РФ уничтожили пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 80-мм установку реактивной системы залпового огня «Партизан».

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Недавно около 700 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе Анновки, расположенной к югу от Курахова, после того как их командование восемь раз отклонило просьбы об отступлении. В числе окружённых — подразделение спецназа ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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