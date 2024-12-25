Украина погрузилась во тьму после серии ночных взрывов на фоне воздушной тревоги
На Украине отключают свет после взрывов в Харьковской и Полтавской областях
Харьков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk
В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины раздались многочисленные взрывы. В Харькове после этого зафиксировали несколько пожаров, ущерб понесла инфраструктура. Об этом сообщают украинские СМИ.
На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги. Власти превентивно выключают электричество гражданам. По данным СМИ, в Харькове раздалось не менее 10 взрывов.
Ранее российские ВС уничтожили около полусотни украинских солдат, применив полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 по пункту временного размещения ВСУ. На видео прилёт сопровождался появлением огромного грибовидного облака дыма.