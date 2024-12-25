Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 06:32

Украина погрузилась во тьму после серии ночных взрывов на фоне воздушной тревоги

На Украине отключают свет после взрывов в Харьковской и Полтавской областях

Харьков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk

Харьков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk

В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины раздались многочисленные взрывы. В Харькове после этого зафиксировали несколько пожаров, ущерб понесла инфраструктура. Об этом сообщают украинские СМИ.

На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги. Власти превентивно выключают электричество гражданам. По данным СМИ, в Харькове раздалось не менее 10 взрывов.

В Подмосковье предотвратили убийство главы предприятия ОПК по заказу Украины
В Подмосковье предотвратили убийство главы предприятия ОПК по заказу Украины

Ранее российские ВС уничтожили около полусотни украинских солдат, применив полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 по пункту временного размещения ВСУ. На видео прилёт сопровождался появлением огромного грибовидного облака дыма.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar