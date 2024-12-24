Появилось видео огромного «гриба» после сброса полуторатонного ФАБа на логово ВСУ
ВС РФ уничтожили до 50 солдат ВСУ с помощью ФАБ-1500 в Донецкой области
Российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ, применив авиабомбу ФАБ-1500 в районе населённого пункта Константинополь в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Изнанка» и публикует видео огромного «гриба» после попадания в цель.
Момент сброса ФАБ-1500. Видео © Telegram / Изнанка
По сведениям военкоров, мощный прилёт ФАБа не пережили до 50 боевиков украинских Вооружённых сил.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Пушилин заявил, что потеря Красноармейска будет означать крах для всей металлургической промышленности Украины. По его словам, Киев будет всеми силами стараться удержать этот населённый пункт.
Telegram / Изнанка