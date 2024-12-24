Появилось видео огромного «‎гриба» после сброса полуторатонного ФАБа на логово ВСУ

Российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ, применив авиабомбу ФАБ-1500 в районе населённого пункта Константинополь в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Изнанка» и публикует видео огромного «‎гриба» после попадания в цель.

Момент сброса ФАБ-1500. Видео © Telegram / Изнанка

По сведениям военкоров, мощный прилёт ФАБа не пережили до 50 боевиков украинских Вооружённых сил.