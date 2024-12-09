ВСУ укрыли живым щитом важную базу от «ФАБов», но Россия нашла способ её уничтожить
Подполье: ВС РФ атаковали из РСЗО базу ремонта техники ВСУ в Золочеве
Российские войска атаковали с помощью реактивных систем залпового огня промышленную зону посёлка Золочев в Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев отметил, что в посёлке расположен железнодорожный узел, множество складских строений, а также якобы закрытый ремонтный завод сельхозтехники. В действительности туда ВСУ по железной дороге везут военную технику, дорабатывают и посылают дальше.
«Место примечательное, поэтому сильно захламлять его не рискуют, а то мало ли, пятитонный ФАБ скинут. Наши бы скинули, но в городе проживает несколько тысяч гражданских, которые для боевиков живой щит. Пока что», — говорится в сообщении.
Это не первая неудача ВСУ. Ранее стало известно, что российские штурмовые отряды стоят у входа в посёлок Шевченко. Этот населённый пункт много значит для украинской армии, так как именно через него протекает логистика на Красноармейском (Покровском) направлении.
Минобороны РФ