ВСУ укрыли живым щитом важную базу от «ФАБов», но Россия нашла способ её уничтожить

Российские войска атаковали с помощью реактивных систем залпового огня промышленную зону посёлка Золочев в Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев отметил, что в посёлке расположен железнодорожный узел, множество складских строений, а также якобы закрытый ремонтный завод сельхозтехники. В действительности туда ВСУ по железной дороге везут военную технику, дорабатывают и посылают дальше.

«Место примечательное, поэтому сильно захламлять его не рискуют, а то мало ли, пятитонный ФАБ скинут. Наши бы скинули, но в городе проживает несколько тысяч гражданских, которые для боевиков живой щит. Пока что», — говорится в сообщении.