Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 12:22

ВСУ укрыли живым щитом важную базу от «ФАБов», но Россия нашла способ её уничтожить

Подполье: ВС РФ атаковали из РСЗО базу ремонта техники ВСУ в Золочеве

Российские войска атаковали с помощью реактивных систем залпового огня промышленную зону посёлка Золочев в Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев отметил, что в посёлке расположен железнодорожный узел, множество складских строений, а также якобы закрытый ремонтный завод сельхозтехники. В действительности туда ВСУ по железной дороге везут военную технику, дорабатывают и посылают дальше.

«Место примечательное, поэтому сильно захламлять его не рискуют, а то мало ли, пятитонный ФАБ скинут. Наши бы скинули, но в городе проживает несколько тысяч гражданских, которые для боевиков живой щит. Пока что», — говорится в сообщении.

Новые дроны ВС РФ на оптоволокне массово поражают технику ВСУ в Курской области
Новые дроны ВС РФ на оптоволокне массово поражают технику ВСУ в Курской области

Это не первая неудача ВСУ. Ранее стало известно, что российские штурмовые отряды стоят у входа в посёлок Шевченко. Этот населённый пункт много значит для украинской армии, так как именно через него протекает логистика на Красноармейском (Покровском) направлении.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar