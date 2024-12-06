ВС РФ вплотную подошли к главному логистическому хабу ВСУ под Красноармейском
Российские штурмовые отряды стоят у входа в посёлок Шевченко. Этот населённый пункт представляет для ВСУ огромную важность, поскольку именно через него протекает логистика украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении.
«Шевченко — это ключевой логистический хаб противника. К нему подошли вплотную», — рассказали ТАСС в силовых структурах.
Ранее генерал Бундесвера объяснил важность Красноармейска для ВСУ тем, что в городе расположен автомобильный узел и сходятся железнодорожные пути. Это позволяет Киеву проводить ротацию войск, пополнять запасы и перебрасывать на фронт резервы. Кроме того, потеря этого города лишит Украину последнего источника коксующегося угля, что нанесёт огромный удар по металлургической промышленности страны.
Shutterstock / FOTODOM / Svarun