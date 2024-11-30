Потеря Красноармейска (Покровск) может стать тяжёлым ударом для украинской экономики, отметили эксперты украинского издания New Voice. Вместе с городом Украина рискует утратить единственный источник коксующегося угля, необходимого для металлургической промышленности, что приведёт к серьёзным последствиям.

На шахте, расположенной в посёлке Удачное неподалёку от Красноармейска, добывают уголь марки «К», который является основным сырьём для крупнейших металлургических заводов страны. В 2023 году Незалежная обеспечивала себя углём на 90 процентов, при этом значительная доля поставок приходилась на эту стратегическую шахту.

Если предприятие будет утрачено, Украине предстоит значительно увеличивать импорт угля, что приведёт к росту цен на продукцию металлургической отрасли. Представители «Укрметаллургпрома» предсказывают сокращение объёмов производства, особенно на заводах, выпускающих чугун, которое может составить до 50 и более процентов.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», — сообщают металлурги.