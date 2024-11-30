Супруги из Ростова-на-Дону ушли на СВО под позывными Гром и Молния

Супруги Роман и Ольга Греховодовы из Ростова-на-Дону с 2014 года занимались отправкой гуманитарной помощи на Донбасс. Они создали волонтёрскую группу «Молния» и сами отвозили помощь на Донецкое и Луганское направление. В феврале 2024 года мужчина подписал контракт и отправился на СВО, пишет Kp.ru.

Пока Роман был в зоне спецоперации, Ольга продолжала заниматься гуманитарной помощью. В сентябре у мужчины закончился контракт, он немного передохнул дома, а затем отправился на СВО вновь. Вслед за мужем женщина тоже решила отправиться на спецоперацию. Сейчас ростовчанка служит в отряде «Барс-19», которому оказывала помощь. Супруги взяли позывные Гром и Молния, дома их ждёт 16-летний сын.

«Ольга служит на Луганском направлении. В редкие моменты, когда появляется Интернет мы шлём друг другу сообщения. Если в ближайшем будущем мы не победим, то оружие в руки придется взять нашему сыну и другим мальчишкам. А мы с женой этого не хотим!», — заявил Роман.