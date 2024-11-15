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15 ноября, 11:43

Россиянин отправился на СВО вслед за братом-близнецом

Житель Башкирии ушёл на спецоперацию вслед за братом-близнецом

Житель крупнейшего в Башкирии села Иглино отправился на спецоперацию вслед за братом-близнецом, который служит там с 2022 года. Отработав 23 года в правоохранительных, мужчина вышел на пенсию, но решил пойти на СВО. Он получил позывной Близнец и теперь проходит обучение в десантно-штурмовой бригаде. Об этом рассказала глава Иглинского района Гюзель Насырова.

«За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые положительные результаты в борьбе с преступностью и охране общественного порядка боец был неоднократно награждён благодарственными письмами, почётными грамотами, медалями и нагрудными знаками», — отметила она.

Супруга Близнеца оказывает поддержку не только мужу, но и членам других семей участников СВО. Она руководит молодёжным волонтёрским центром «Алпамыш» и вошла в топ-100 лучших волонтёров Башкирии.

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Ранее на СВО, вслед за мужем, отправилась мать шестерых детей из Приморья. За детьми сейчас присматривает её старшая 23-летняя дочь. По словам женщины, во сне к ней явилась покойная свекровь, которая попросила её отправиться на спецоперацию вместе с мужем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Полина Никифорова
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