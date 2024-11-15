Россиянин отправился на СВО вслед за братом-близнецом

Житель крупнейшего в Башкирии села Иглино отправился на спецоперацию вслед за братом-близнецом, который служит там с 2022 года. Отработав 23 года в правоохранительных, мужчина вышел на пенсию, но решил пойти на СВО. Он получил позывной Близнец и теперь проходит обучение в десантно-штурмовой бригаде. Об этом рассказала глава Иглинского района Гюзель Насырова.

«За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые положительные результаты в борьбе с преступностью и охране общественного порядка боец был неоднократно награждён благодарственными письмами, почётными грамотами, медалями и нагрудными знаками», — отметила она.

Супруга Близнеца оказывает поддержку не только мужу, но и членам других семей участников СВО. Она руководит молодёжным волонтёрским центром «Алпамыш» и вошла в топ-100 лучших волонтёров Башкирии.