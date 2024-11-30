Генерал Бундесвера предрек ВСУ потерю «ключевого города» к началу 2025 года
Генерал Бундесвера Фрейдинг: Украина потеряет Красноармейск в начале 2025 года
ВСУ потеряют контроль над Красноармейском (Покровском) к началу 2025-го года, уверен руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ по вопросам Украины генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Расклад сил на СВО он представил во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале Бундесвера.
«Исходя из того, как мы можем оценить ситуацию на данный момент, если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города», — пояснил немецкий генерал.
Он обратил внимание на то, что Запад сильно ошибся в расчётах относительно наступления Армии России в Донбассе – такого там даже не могли вообразить. Фрейдинг говорит, что Россия постоянно добивается прогресса на этом участке фронта. По его словам, Красноармейск имеет ключевое значение с точки зрения логистики и снабжения группировки ВСУ в Донбассе, поскольку там расположен автомобильный узел и сходятся железнодорожные пути. Это удобный маршрут для ротации войск, пополнения их запасов и переброски на фронт резервных воинских частей, объяснил он.
Генерал отметил также напряжённую для украинских войск ситуацию и в Курской области. ВСУ уже отступают, и в «ближайшие недели и месяцы давление будет расти», заключил он.
На Украине, к слову, тоже это признают. Потеря Красноармейска может стать тяжёлым ударом для экономики Незалежной, считают эксперты украинского издания New Voice. Вместе с городом Киев рискует утратить единственный источник коксующегося угля, необходимого для металлургической промышленности, что приведёт к серьёзным последствиям.
Kandinsky 3.1 / Life.ru